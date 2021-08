Saudades do ‘Video Show’? Programa deve voltar, entenda!

Se você faz parte da turma de órfãos do “Video Show”, desde janeiro de 2019, comemore! Ao que tudo indica, o programa que agitava as tardes da Globo, com bastidores da TV, deve voltar ao ar.

E mais!

Além de voltar à grade da emissora, o programa deve estrear também no Multishow.

A tordilha é grande nos bastidores e é cada vez mais forte a corrente que acredita na força da marca do programa.

A atração foi ao ar pela primeira vez em março de 1983, sob o comando de Tássia Camargo, e chegou ao fim em 11 de janeiro de 2019, nas mãos de Patrícia Poeta.

Na época, o “Video Show” registrava baixos índices de audiência e deixava a emissora frequentemente em segundo lugar. O programa acabou substituído pela extensão da “Sessão da Tarde”.

Não é de hoje que a web pede a volta do programa.