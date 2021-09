A São Clemente escolheu o samba-enredo da parceria de Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Neto, Braguinha, Colaço, Marcus, Lopes, Caio, Tinguinha, Danilo, Gustavinho, Kaike Vinicius e Igor Leal para homenagear o ator Paulo Gustavo no Carnaval de 2022.

No próximo ano, a escola levará para Avenida o enredo “Minha vida é uma peça”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins. O autor do enredo é Milton Cunha. O anúncio foi feito em vídeo gravado com Dea Lucia, mãe de Paulo Gustavo.