Sandy e Junior recebem grave acusação, são esculachados e veem verdade que ninguém sabia ser dita: “Triste”

Sandy e Junior formaram uma das duplas musicais mais marcantes de todos os tempos.

Em 2019, Sandy e Junior realizaram a turnê ‘Nossa História’, arrastando multidões para as apresentações. Porém, é importante destacar que os shows ocorreram apenas para a comemoração aos 30 anos do início de suas carreiras, ou seja, o trabalho solo continua sendo existente.

Donos de sucessos como ‘Lenda’ e ‘Vâmo pulá!’, eles construíram um legado e até os dias de hoje possuem uma legião de fãs. Porém, como nem tudo são flores, há quem tenha um certo remorco dos famosos, como é o caso do produtor e compositor Sergio Carrer, popularmente conhecido com Feio.

Para quem não sabe, o empresário foi o grande responsável por canções como ‘Imortal’ e ‘Vâmo Pulá’, e fez questão de rasgar o verbo e afirmar que não se sente nenhum pouco reconhecido pelo trabalho que fez.

“Eu tenho um amor muito grande por Sandy & Junior. Sempre estive presente como se fosse um segundo pai, mas ninguém reconhece isso”. Relatou ele.

Sergio Carrer, que esteve com Sandy e Junior desde o início, lamentou a falta de um reconhecimento. “Quem sabe da minha vida e de quanto lutei por essas crianças desde o primeiro disco, ou um pouquinho antes, quando gravei, em 1985, o Pé na Estrada, via como me entregava de corpo e alma para eles.”, destacou ele.

“E hoje, vendo a live dos dois ou um programa de televisão, observo outros produtores, que talvez tenham feito apenas fonograma depois de todos os sucessos de que fiz parte, batendo no peito e falando: ‘Eu produzi isso e aquilo’. Mas não vem nenhum agradecimento para um tal de Feio ou Julinho Teixeira, já que nós estávamos lá, desde o início, sofrendo. Acho triste”, falou ainda o ex-produtor de Sandy e Junior.

No desabafo, Sergio também disse o que sentiu ao ver o sucesso da turnê realizada pela dupla. “Vibro até hoje e ainda sonho com eles. Infelizmente, tenho esse coração bobo. Se um dia virem essa mensagem, que caiam neles a consciência e o bom senso. Isso eu tenho!”, pontuou.