Samara Felippo abandona o grisalho e apresenta novo visual

Muitas mulheres aproveitaram o período da quarentena para deixarem os brancos dos seus cabelos tomarem conta e aderiram a um novo estilo. Com salões de beleza fechados e trabalho home office essa tarefa ficou mais fácil. Samara Felippo foi mais uma a fazer parte do time dos cachos platinados e estava aprovando 100% o resultado.

Porém, nesta segunda-feira, 16 de agosto o cenário mudou radicalmente. Em função de um novo trabalho nas telonas a atriz precisou repaginar o visual e mostrou a transformação em uma postagem em seu perfil no Instagram. Primeiro, nos stories ela publicou vídeos quando estava a caminho do encontro com seu cabeleireiro e alertou aos fãs sobre a mudança.

“Gente, é só para vocês irem se despedindo do meu cabelo porque eu estou indo pintar. Estou com muito dó dos meus branquinhos, mas vamos lá”, disse ela.

Mais tarde, em outro vídeo, ela brinca com o profissional que a atendeu e mostra a transformação de forma engraçada, onde ambos fazem a dublagem de personagens do cinema para apresentar o antes e o depois. E na postagem ela ainda escreveu: