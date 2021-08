Samantha Schmütz rasga o verbo contra filtros na web e divide opiniões

Samantha Schmütz tirou um tempinho para bater um papo com os seus seguidores sobre o filtro nas redes sociais. A atriz, de 42 anos, criticou os efeitos de imagem na web e fez um breve discurso sobre a importância do amor às imperfeições, além de reforçar o perigo que as distorções das imagens nestas plataformas podem ter para as pessoas.

Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu usando um efeito que tirava algumas marcas do seu rosto e disparou:

“Gente, esse filtro chama natural skin, ou seja, pele natural. Meu Deus, que coisa horrorosa. Gente, filtro é muito tosco. Acho até perigoso, filtro que afina as feições, que muda a sua cara. A não ser que você esteja usando de brincadeira, mas tem várias pessoas que usam como se fossem elas, falam naturalmente com aquele filtro, nariz igual Michael Jackson. Gente, parem com isso. A imperfeição faz parte da beleza da gente, esquece esse filtro, se ame”, disse a humorista.

Em seguida, Samantha ainda compartilhou prints de um artigo que relaciona o uso dos filtros a uma onda crescente de jovens diagnosticados com dismorfia corporal, transtorno no qual a pessoa tem uma percepção distorcida da própria imagem.A opinião da artista dividiu a opinião dos internautas, que também comentaram sobre o assunto. “Errada não tá. Teve uma época que eu usava tanto filtro nos stories que não me reconhecia no espelho. A sociedade da perfeição está adoecendo a gente”, disparou uma. “Quer me ver natural venha aqui em casa assim que eu acordo”, opinou outra. “Se não gosta, Não usa! Fim”, comentou mais um. “Tá certa!!! Os filtros mostram uma realidade totalmente diferente”, afirmou outro.