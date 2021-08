Saiba quanto Silvio Santos pagou em resgate de Patrícia Abravanel após sequestro

Há 20 anos, o Brasil parou para acompanhar o sequestro de Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos. A apresentadora foi mantida em cárcere privado por uma semana.

Em entrevista para o UOL, Guilherme Stoliar, sobrinho de Silvio, contou que foi ele que intermediou as negociações com os bandidos.

“Não me lembro quanto eles pediram, mas pagamos a eles algo como R$ 500 mil ou coisa que o valha.

Eu fui com o motorista em um local marcado por eles. E entreguei o dinheiro”, disse ele.

Guilherme contou que intermediou as negociações a pedido do próprio Silvio Santos.

“Silvio me contou o que estava acontecendo e disse que precisaria de alguém que fosse da confiança dele para fazer as negociações com os sequestradores.

Eu falei para ele que sim, que eu estava à disposição”, relembrou.

Estava muito difícil para Silvio lidar com aquela situação envolvendo a filha.

“Por isso que eu tive que fazer a negociação, ele estava muito passional para resolver esse assunto e eu tive que ajudá-lo. É uma coisa muito difícil”, concluiu.