Sábado tem a primeira Feira de Vinil de Campo Grande pós-isolamento

Com mais de 3 mil discos disponíveis, está de volta a Feira de Vinil de Campo Grande neste sábado (9), das 17h às 21h, no Eden Beer, Av. Mato Grosso, n° 68. É o primeiro evento pós-isolamento. Esta é a maior feira do Estado e desta vez conta com os expositores: Baratos do Pântano, Tráfego Vinílico e Arco da Velha. Ah, e ainda tem discotecagem ao vivo com LPs do duo Cachaça Mecânica. É obrigatório o uso de máscara.

O artista Pedro Espíndola tem sido responsável por organizar as últimas edições do evento. De acordo com ele, com o retorno das atividades presenciais em grupos, este público volta a se encontrar para falar de música e comprar o saudoso LP (Long Play). No local se reúnem amantes do vinil e da música.

Rafael Belo

