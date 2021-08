Ricky Martin quer ajudar pessoas com crise de ansiedade

Ricky Martin confessou ter crises de ansiedade graças ao confinamento por causa da pandemia da Covid-19. O cantor conversou com sua amiga, a apresentadora Angélica Vale, em seu programa de rádio nos Estados Unidos, sobre as crises de ansiedade que sofreu no começo da pandemia, e que por isso iniciou um projeto para ajudar outras pessoas que sofrem com esse transtorno.

“Tive muita ansiedade, de verdade, então trabalhei pouco a pouco no meu coração, e minha mente está muito melhor. Mas eu não sabia que isso tinha um diagnóstico… ansiedade é algo sério, eu me sentia encurralado, sentia falta de ar… é algo que preciso compartilhar com o público, pois não sou o único que está passando por isso”, justificou.

Ricky Martin afirmou que devido a esse problema que se originou durante o confinamento ele iniciou um projeto para ajudar aqueles que sofrem com esse transtorno, e também com o autismo:

“Começamos a criar uma tecnologia que nos ajuda muito, ela se chama Orbital Audio, e com essa tecnologia estou fazendo um estudo que, graças a essa dimensão auditiva que criamos, vamos poder tratar a depressão, a ansiedade, e inclusive pessoas dentro do espectro autista foram beneficiadas”, assegurou.

Angélica Vale o parabenizou por este importante projeto, além de declarar seu ‘amor’ incondicional a seu amigo de longa data, já que eles se conheceram quando ela era uma menina:

“Você é a coisa mais linda que existe… Me apaixonei por você e continuo apaixonada, grito isso aos quatro cantos, meu marido sabe”, brincou.

Ricky agradeceu os elogios de Vale, e reconheceu o apoio que sempre recebeu dela e de sua mãe, Angélica María, desde o início de sua carreira.