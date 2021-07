Restaurante presenteia o ‘melhor amigo’ com coleira exclusiva

Se existe uma amizade que muito se fortaleceu no último ano foi a de humanos e seus cachorros. Por isso o Outback vai tornar o Dia do Amigo mais especial e comemorar de um jeito bem diferente: durante uma semana, de 19 a 25 de julho, a marca de temática australiana irá presentear os “aumigos” com uma coleira customizada da marca MeuAuAu. O item acompanhará os pedidos dos combos especiais da promoção. A ação acontece exclusivamente no delivery, via iFood, enquanto durarem os estoques.

“Por conta do isolamento, faz um ano e meio que nos privamos de estar com amigos e familiares, mas um amigo especial esteve ao nosso lado em todos os momentos. Pensando nisso, queremos reconhecer aqueles que estiveram com a gente, fiéis e sempre dispostos a nos divertir. Por isso, neste Dia do Amigo, quem ganha o presente do Outback é o cãozinho, nosso melhor aumigo! A data já é celebrada há muitos anos por nós, sempre incentivamos a comemoração do dia com a galera no Outback, por meio de promoções e campanhas. Com essa lógica, neste ano, não poderíamos fazer diferente. Nossos cachorros são com certeza nossos maiores companheiros e tiveram um grande papel ao nosso lado durante os últimos tempos!”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Os combos criados especialmente para a ação da coleira exclusiva são: Cãobo Ribs (Ribs on The Barbie + Iced Tea de 500ml) e Cãobo Wings (Super Wings + 1 Growler de 1L de Chopp Brahma), por R$ 89,90 cada. O cliente ainda poderá escolher o tamanho da coleira exclusiva e produzida em parceria com a MeuAuAu, disponível em P, M e G. Cada combo dá direito a uma coleira.

Campanha de adoção

Para quem ainda não tem um melhor amigo canino haverá a oportunidade de encontrar seu “match” na campanha de adoção em parceria com a Petz. Durante toda a semana, fotos de cãezinhos em busca de uma família estarão no hotsite da ação para que as pessoas possam encontrar um “aumigo” de verdade. Quem quiser conhecer os cãezinhos disponíveis para adoção pode acessar www.outback.com. br/diadoamigo e verificar os detalhes. Além disso, o hotsite também traz indicações de ONGs por cidade para que as pessoas possam conhecer o trabalho das instituições mais próximas.

Ação também nas redes sociais

Como parte das celebrações, o perfil do Outback no Instagram será “invadido” pela cachorrinha Malu, que se tornará a AUdministradora do conteúdo das redes sociais da marca durante toda a semana.

Leia mais matérias do nosso caderno impresso