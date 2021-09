Record TV toma decisão surpreendente sobre substituto de Nego do Borel em A Fazenda 13

Funkeiro foi expulso por suspeita de estupro contra Dayane Mello

A novela em torno da substituição de Nego do Borel em A Fazenda 13 terminou – e com um desfecho bem inesperado. A Record TV parece já ter a decisão definitiva a respeito do que fará com a vaga do funkeiro no reality, do qual ele foi expulso recentemente por suspeita de estupro contra Dayane Mello.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, em sua coluna no portal R7, a direção do programa decidiu que Borel simplesmente não será substituído no programa comandado por Adriane Galisteu. A atração seguirá até a grande final, marcada para dezembro, com um participante a menos no elenco.

Ainda segundo Ricco, a hipótese de colocar um outro nome no lugar de Borel sequer chegou a ser cogitada pela emissora. Isso porque o escolhido, quem quer que fosse ele, já entraria dentro do confinamento com informações privilegiadas do mundo externo, o que naturalmente o favoreceria na competição.

Vale ressaltar que o caso de Lary Bottino, eleita para substituir a desistente Fernanda Medrado nos próximos epis´doiso de A Fazenda, é totalmente diferente. A ex-De Férias com o Ex já estava isolada antes do escândalo envolvendo Borel e Dayane estourar, sem acesso a qualquer dado relevante a respeito do caso.