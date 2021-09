Rafaella Santos sai em defesa de Neymar e “cutuca” Patrícia Pillar

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., saiu em defesa do craque após polêmica envolvendo a atriz Patrícia Pillar na última segunda-feira, 13 de setembro. Ela mandou um recado bem irônico à artista.

“Acho que você tem que ver de novo a entrevista, minha senhora”, escreveu Rafaella, ao compartilhar um print da discussão entre Neymar e Pillar em uma rede social.

Rafaella Santos sai em defesa do irmão, Neymar Jr. (Foto: Reprodução/Instagram @rafaella)

A polêmica entre o jogador e a atriz começou depois que Patrícia o criticou por uma entrevista na qual ele falou da possibilidade de superar a marca de gols de Pelé pela Seleção Brasileira. Atualmente, Neymar tem 69 gols na conta, já o rei do futebol tem 77.

Na ocasião, o camisa 10 do PSG (Paris Saint-Germain) disse que seria “uma honra” ultrapassar Pelé. Isso fez com que a artista se incomodasse, achando o comentário do jogador desnecessária, pois Pelé está internado em razão da retirada de um tumor no cólon direito.

“Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”, escreveu a loira no Twitter.

“Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora”, respondeu o esportista, adicionando alguns emojis de riso à mensagem.