Queimadas no Pantanal vira tema de Tirinha

Infelizmente, o Pantanal de Mato Grosso do Sul está constantemente em chamas, e o acontecido virou tema de tirinha, que retrata todo o trabalho que os profissionais atuantes no combate ao fogo. Desenhos criados pelo jornalista Ademar Vieira, de São Paulo, o trabalho leva o nome de “O Resgate” e foi realizado para o Greenpeace, organização não governamental ambiental que atua em 55 países ao redor do mundo.

A tirinha foi compartilhada nesta terça-feira(5), na rede social do Jornalista, que mostra a tristeza dos profissionais que estão na linha de frente das queimadas, mostra a fauna e flora sendo destruídas, animais morrendo queimados e o desespero para salvar um dos milhares de bichos que habitam no pantanal.

Na publicação, Ademar diz: “Essa é uma tirinha que eu fiz para o Greenpeace e se chama “O Resgate”. É uma homenagem aos bombeiros, veterinários e biólogos que estão na linha de frente das queimadas no Brasil, lidando com a frustração e a tristeza de não conseguir salvar todos os animais. Para eles, todas as vidas importam”