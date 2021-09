Primeiro podcast gospel do MS estreia hoje no O Estado Play

Ouvir programas de rádio foram uma constância na minha casa durante toda a minha infância. Embora eu não gostasse de todos os programas que meus pais ouviam, era natural passar as tardes do fim de semana ouvindo os radialistas preferidos da minha família. Com o passar do tempo esse hábito acabou sendo deixado de lado, e até sendo esquecido. Por isso que, acredito eu, essa seja uma das principais razões por eu gostar tanto dos Podcasts! Há algum tempo esses “arquivos de áudio” tem invadido a Web e conquistado a galera, e tem muita coisa boa por aí, viu? Hoje os Podcasts tomaram mais forma ainda e saíram do áudio apenas e invadiram o visual. Falando em podcasts o jornal O Estado, saiu a frente de todos os outros com O Estado Play, uma plataforma de vídeo exclusiva para podcast. São varias as opções que já estão online no www.oestadoonline.com.br, e mais uma vez saímos na frente e hoje as 18:30 horário de MS lançamos o Vitória Podcast. O primeiro no segmento Gospel do Matogrosso do Sul.

Comandado por Heberson (Pastor da igreja Vitória church, Cantor, produtor musical e compositor ) e Rayssa Silva "pastora Ray"(Cantora, ministra de Louvor e Pastora na igreja Vitória church), semanalmente iremos conduzir você a buscar mais conhecimento da palavra de Deus e de assuntos que muitas vezes podem passar despercebidos em sua leitura Bíblica.

Totalmente gravado e produzido nos estúdios do O Estado Play.

Este podcast é pioneiro no seguimento no Matogrosso do Sul, o podcast vitória Podcast é um bate-papo entre amigos cristãos sobre assuntos atuais tendo em foco as questões da juventude e as soluções apontadas pela Palavra de Deus com muito humor e profissionalismo e principalmente muita musica cristã, sempre com diferentes assuntos, pensando numa perspectiva cristã para diferentes esferas.

Polêmicos, e sem medo virão abordando assunto do mundo cristão de forma honesta e despretensiosa, além de indicações de filmes, séries e por ai vai e muita entrevista com famosos do segmento do MS e nível nacional.

No primeiro episodio apresentam um ao outro, falam do ministério que construíram juntos e do relacionamento deles, como se conheceram e como vivem um casal jovem com relacionamento diário com Deus.

Ontem foi motivo de festa para o casal de pastores e agora apresentadores pois veio ao mundo Judah Benny (filho do casal que acaba de nascer) mas que ainda no ventre participou de todas as gravações dos primeiros episódios.

Hoje em dia uma das coisas que os jovens evangélicos mais buscam são coisas novas, animadas e diferentes o que diversifica cada vez mais os conteúdos que podem ser encontrados na internet, a atual maior fonte de informação e entretenimento para todos, cristãos ou não, então o que mais se encontra hoje em dia os podcasts e o Vitória Podcast veio para quebrar tabus que crente é cringe.

Um novo tempo está chegando, uma nova vitória vem aí. Faça parte dessa história!