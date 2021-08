Polêmica: irmão insulta Meghan Markle ao entrar em ‘Big Brother’

Meghan Markle enfrenta uma nova polêmica relacionada com a sua família. Thomas Markle Jr., irmão da esposa de Harry, vai participar na versão australiana do ‘Big Brother VIP’. E mesmo antes de o reality show começar, Thomas já está dando o que falar por conta da irmã.

Num teaser de apresentação do programa, o irmão da ex-atriz afirma ter avisado o príncipe Harry de que estaria arruinando a sua vida ao se casar com Meghan. “Sou irmão de Meghan Markle. Sou o irmão mais velho de todos”, começa por lembrar Thomas, de 55 anos, filho apenas do mesmo pai que a duquesa de Sussex.

“Eu disse ao príncipe Harry: ‘Acho que ela vai arruinar a tua vida.’ Ela é muito superficial”, sublinha.

Esta atitude do irmão de Meghan lembra uma carta que o mesmo diz ter enviado a Harry antes do casamento, onde afirmava que pelo fato de a irmã ser muito superficial esta não seria “a mulher certa” para o príncipe.

Esta nova e surpreendente edição de ‘Big Brother VIP’ deverá ainda contar com a presença de Caitlyn Jenner. De acordo com a imprensa internacional, Thomas Markle Jr. e Caitlyn já estão em Sydney aguardando pelo início do programa.

Veja também: Em resposta ao STF, Bolsonaro não apresenta provas de fraude em urnas

Cobrado a se explicar sobre os ataques dirigidos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao sistema eletrônico de votação, o governo federal não apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) provas de fraudes nas eleições de 2014 e 2018.

Os documentos enviados ao STF foram elaborados pela AGU (Advocacia Geral da União), que defende judicialmente os interesses do Planalto, e pela Secretaria-Geral da Presidência da República a pedido do ministro Gilmar Mendes.

Ele havia dado 10 dias para que o governo se manifestasse em um mandado de segurança movido pela Rede Sustentabilidade para multar Bolsonaro em R$ 100 mil caso ele não apresente provas das suspeitas levantadas sobre o sistema eletrônico de votação. O partido acusa o presidente de tentar descredibilizar as urnas antevendo uma possível derrota nas eleições do ano que vem.