Pizzarias se unem no Dia da Pizza para ajudar AACC/MS

No dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza. A data foi instituída em 1985 e neste ano tem um significado especial para Campo Grande, pois a AACC/ MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul) ganhou a parceria de dez pizzarias locais, para juntos fazerem uma campanha especial voltada ao combate do câncer infantojuvenil.

Na data, as pizzarias participantes reverterão parte de suas vendas para a instituição que, por conta da pandemia, está desde o início de 2020 sem poder realizar eventos como os feirões, bazares e o tradicional Arraiá, que eram grandes oportunidades de arrecadar fundos para a associação. Com a campanha Fatia Solidária, os campo- -grandenses terão a oportunidade de ajudar a AACC/MS e ainda fomentar a venda dessas pizzarias parceiras que, de maneira solidária, se dispuseram a apoiar a instituição. “É uma via de mão dupla, ao mesmo tempo em que as pizzarias se dispuseram a nos ajudar, esperamos que eles tenham mais oportunidades de venda, pois uma das ideias da campanha é fomentar o consumo em nossos parceiros nessa data”, pontua Mirian Comparin Corrêa, presidente da associação.

“A AACC/MS há 23 anos cuida de crianças e adolescentes que têm câncer, vindos de todo o Mato Grosso do Sul. Para ter uma ideia, apenas em 2020, foram servidas em sua Casa de Apoio quase 35 mil refeições, foram oferecidas mais de 4700 hospedagens e, ainda, realizados quase 16 mil atendimentos multiprofissionais. Por conta da pandemia, a AACC/MS precisou pausar seus eventos e, assim, grande parte da sua arrecadação caiu. Agora é hora de sermos solidários. Por isso convidamos a todos que, no dia 10 de julho, participem da ação Fatia Solidária. Ela será de grande ajuda para continuarmos executando nosso trabalho com qualidade”, convida a presidente.

Participam ainda como parceiros os Instagrams Comer em CG (@comeremcg) e Encontrei em CG (@encontreiemcg) que divulgarão em suas redes a campanha. A ação também contou com a colaboração das gráficas Feliz e Dian.

Campanha inédita

Essa é a primeira vez que a AACC/MS participa de uma ação como o Dia da Pizza e a colaboração da sociedade campo-grandense será de grande valia para o trabalho da instituição que atende hoje mais de 600 crianças e adolescentes com câncer vindos de todo o estado de Mato Grosso do Sul e países fronteiriços.

A AACC/MS funciona como um ponto de apoio gratuito no tratamento desses pacientes e acompanhantes, oferecendo hospedagem, transporte para a realização de exames e internações em Campo Grande, além do custeio de exames complementares que não são disponíveis via SUS. Na Casa de Apoio são servidas cinco refeições diárias e oferecido todo o suporte necessário às famílias, com atendimentos multiprofissionais, entre enfermagem, nutrição, atividades lúdico-pedagógicas, psicologia e outros.

Forneria67 – 10% de toda venda – R. Dom Aquino, Nº 1724 – Centro

Pizzaria do Porto – 10% de toda venda – R. Xavantes, 865 – Tijuca

My Pizza – 10% de toda venda – Av. Dr. Olavo Vilella de Andrade, 112 – Vila Albuquerque

Dom Citeli – 10% de toda venda – Av. Noroeste, 919 – Vila Planalto

Fornalha Pizzaria Loja 1 – 10% de toda venda feita pelo app próprio e telefone, exceto Ifood – R. Amazonas, 3024

Pizzaria Romana – 10% de toda venda (local e delivery) – Rua Bahia, 463

Bocca Empório da Pizza – 10% de toda venda – Av. Mato Grosso, 1261

Receita 00 – 10% de toda venda (apenas local) – Av. Mato Grosso, 2243

Pai da Pizza – 10% de toda venda (apenas delivery) – Rua Praia do Canto, 182, Jd. Autonomista

Amicci Pizzeria – 10% de toda venda (local e delivery) – Rua Recanto das Águas, 299