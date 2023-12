Perigos de fim de ano: Dicas para evitar prejuízos com os enfeites de Natal

[Texto: Bruna Marques, Jornal O Estado de MS – Caderno Viver Bem]

Previna incêndios e reduza os impactos na conta de luz

A época mais iluminada do ano chegou, e com ela, a prevenção se torna uma aliada fundamental na hora de decorar a casa com as luzes de Natal. Nesse contexto, é essencial estar atento para garantir a segurança elétrica e evitar sobrecargas que possam resultar em riscos como incêndios e explosões, assim como refletir em uma alta na conta de luz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o consumidor que busca economizar pode comprar materiais inapropriados e acabar amontoando tomadas em um único local.

O professor de engenharia elétrica da Faculdade Anhanguera, Eduardo Alexandre, alerta que é preciso ter atenção na hora de entrar no espírito natalino. “A sobrecarga de luzinhas pisca-piscas em uma única tomada, a junção de diversas tomadas próximas e até mesmo o calor gerado por manter essa iluminação ligada por muito tempo, podem ser um grande potencializador do risco de incêndios, sobrecarga e explosões.”

Quanto tempo deve ficar ligada?

Para evitar prejuízos, os consumidores devem ligar as luzes no período noturno e desligá-las antes de os moradores dormirem.

A recomendação dos especialistas e bombeiros é que no momento em que for fazer a aquisição das luzes, as pessoas se certifiquem de que o material tenha passado por testes do Inmetro e Ibametro.

Como instalar?

De acordo com o professor de engenharia elétrica da Faculdade Anhanguera, para ambientes abertos, como varandas, sacadas, fachadas e quintais, as lâmpadas devem ser impermeáveis. Opte por modelos tipo “mangueiras”, específicos para esses lugares. O mesmo cuidado se deve ter ao colocar lâmpadas em árvores naturais, pois estas precisarão ser regadas. Certifique-se de ligar as lâmpadas a circuitos com fioterra.

Ao instalar pisca-piscas que foram usados em outros anos, revise cada lâmpada e troque as queimadas, verifique se há fio solto e se o plugue está íntegro. Nunca deixe lâmpadas queimadas no circuito. Evite colocar as lâmpadas perto de fontes de calor e de cortinas, que podem propagar mais rapidamente o fogo, em caso de curto-circuito.

Ainda segundo o professor, é importante evitar a sobrecarga de uma única tomada, ao conectar várias luzinhas piscantes. “A junção de diversas conexões próximas pode aumentar os riscos de incêndio e de sobrecarga elétrica. Distribua de forma equilibrada, para garantir um ambiente seguro.

Eduardo alerta sobre os riscos da sobrecarga, destacando que o calor gerado por manter a iluminação ligada por longos períodos pode resultar em problemas, como incêndios. Verifique as especificações técnicas das luzes (corrente, potência etc.) e siga as instruções de instalação e uso, considerando se são para uso interno ou externo.

Por fim, o coordenador do curso de engenharia elétrica orienta formas de evitar o aumento da conta de luz com as decorações de Natal: “É recomendado que opte por luzes de LED em vez das tradicionais incandescentes, para reduzir significativamente o consumo de energia, proporcionando economia a longo prazo. O uso de temporizadores para ligar e desligar automaticamente as luzes em horários específicos evita o desperdício de eletricidade durante o dia, assim como escolher decorações que não requerem eletricidade e contribuem para uma redução geral no consumo de energia”.

Como escolher?

Alexandre aponta que as lâmpadas de Natal produzidas ou comercializadas no Brasil devem atender às especificações e serem testadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). "A embalagem do produto deve trazer informações (em português) sobre composição e outras características (tensão, corrente, potência etc.), além de instruções de instalação, uso (interno ou externo) e riscos. Os pisca-piscas não podem conter material ferroso no condutor, pois aumentariam as chances de incêndio.