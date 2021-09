O Delegado: Trajetória dentro da Polícia Civil é retratada em biografia

Trajetória de Roberval Maurício Rodrigues dentro da Polícia Civil é retratada em biografia

Uma biografia tem a função social de compartilhar, ao público, o relato de uma vida, e foi dessa forma que o exdelegado Roberval Maurício Rodrigues chegou ao livro “O Delegado”, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 9, na Edenis Church. Uma ascensão improvável, é como Roberval Maurício Rodrigues define sua história dentro da Polícia Civil, desde que assumiu, como investigador, até se tornar delegado e ir crescendo na corporação até chegar ao cargo máximo, de delegado-geral, em 2015. “As pessoas sempre me falavam que eu tinha de escrever um livro, até porque histórias policiais são empolgantes. Entrei na polícia como um investigador e trabalhei em unidades extremamente operacionais, Derf, Garras, Homicídios, e Deus sempre me honrou, porque tive sucesso por onde passei”, comenta Roberval.

Carreira de sucesso

Roberval Rodrigues iniciou sua trajetória na Polícia Civil como investigador, e depois de 13 anos foi aprovado no concurso para delegado. Enfrentando obstáculos desde a formação na academia, depois de empossado ele passou por unidades especializadas como Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos), Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros) e Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), e também por diversos distritos policiais.

Entre os feitos de maior reconhecimento do então delegado estão a diminuição considerável do número de roubos a malotes na cidade, quando estava na Derf, e de explosões a caixas eletrônicos no Estado, quando passou pelo Garras, além de grandes apreensões de drogas e prisões por tráfico durante seu período na Denar. Ele foi também um dos responsáveis pela fundação da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a partir de um trabalho de reconhecimento nacional de preservação de cenas de crime, em um grupo de trabalho chamado de SIG. “A Polícia Civil de MS foi escolhida uma das melhores do país em soluções de crimes, e isso começou lá no SIG. Atualmente, a preservação de local de crimes faz parte da grade curricular da academia”, explica o autor.

Chamado divino

“No livro, conto de onde saí e como cheguei aonde cheguei, como Deus fez para me colocar no mais alto cargo da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Deus sempre falava ao meu coração ‘ande pelos caminhos retos que vou te honrar’, tanto é que já estava aposentado. Fui talvez o primeiro da história a ser desaposentado para assumir, e eu nem conhecia o governador, ele me convidou por conta dos meus valores”, conta o ex-delegado. A história de Roberval foi romanceada pelo escritor Marcos Bulzara, mas todos os fatos relatados são baseados em acontecimentos reais.

Escolher os acontecimentos que são narrados na obra não foi nada fácil, pois se trata de uma trajetória grandiosa, de acordo com Roberval, são muitas as histórias e o livro ainda pode render duas sequências. “São centenas de histórias policiais, e ao longo da vida não foi fácil escolher apenas essas, motivo pelo qual penso em um segundo e terceiro livro”, adianta o autor.

No momento, Roberval divide o tempo entre dedicar-se à família e a sua fé. Ele é pastor na Edenis Church, onde atua junto de sua esposa. “Eu tenho curtido muito minha família, eu sou um cara preenchido, Deus me deu o privilégio de viver uma profissão intensamente. Eu vivi cada dia em que eu estava na Polícia Civil, eu falo que eu nunca trabalhei, eu fazia o que gostava e ganhava dinheiro, que era ser polícia, e depois que eu me aposentei, Deus deu um propósito para minha vida, e hoje eu estou na igreja, eu e minha esposa somos pastores da área de família, eu tenho vivido uma outra etapa fantástica da minha vida, eu tenho ofertado todo o meu tempo para casais e para famílias e isso tem sido muito gratificante para mim”, finaliza Roberval.

Marcelo Rezende

