Now United faz acampamento virtual de três semanas no Brasil

O Now Unite em breve estará no Brasil. Isso mesmo. É o “Camp Now United Brazil”. É uma dinâmica para conectar ainda mais os integrantes com seus admiradores. “Niters, temos notícias maiores! Não só vamos ter nosso primeiro acampamento virtual, mas mal podemos esperar para ter todas as nossas aventuras no Brasil! Você está pronto para o Camp Now United? Uniters, você está animado?”, perguntou a conta do grupo no Instagram aos seguidores no último fim de semana.

A reunião é em uma ilha e durante três semanas ainda sem data definida. Este novo projeto será em um local remoto mas, por enquanto é um acampamento misterioso. Os fãs especulam que será em Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano. Porém, é tudo virtual. Portanto nada de tentar encontro pessoal caso seja anunciado o local.

“Nós temos os fãs mais apaixonados do mundo e por isso estamos ansiosos para passar três semanas com eles, contando como é fazer parte do Now United, e também poder assistir os fãs mostrando seus próprios talentos”, comentou Josh Beauchamp. “Apesar de não podermos estar presencialmente com eles, este Camp Virtual nos deixará mais próximos do que nunca”, acrescentou a conta canadense do grupo.

O “Camp Now United Brazil” já tem patrocinador e são grande marcas como Riachuelo, Habibs e a KitKat. Elas já tem um histórico com o grupo no lançamento do clipe “Fiesta”, feito este ano. Os jovens de todas as nacionalidades, claro, vão aproveitar para gravar o “The Now United Show”. Os artista do grupo já homenagearam o país pelo vídeo da música “Baila”, quando trajaram figurinos de cores verde, azul e amarelo para estreia exclusiva pelo “Fantástico”.

“Depois que eu viajei, eu comecei a ver as coisas e vi o quanto o Brasil é incrível e o quanto a gente precisa olhar mais de perto para o nosso país e dar carinho e amor para nossa terra porque ela é muito especial”, comentou a brasileira Any Gabrielly. Ela é influencer quando se trata de estilo e beleza.