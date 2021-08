Novo depoimento sobre a morte de MC Kevin causa revolta nos pais do cantor

Novo depoimento sobre a morte de MC Kevin causou revolta nos pais do cantor, que caiu do quinto andar da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os pais do cantor ficaram indignados ao serem informados sobre as novas revelações sobre a morte do filho, que ocorreu em maio deste ano.

Segundo informações divulgadas em uma reportagem do Domingo Espetacular (Record), uma nova testemunha, o cantor português Fernando Dimmy Jr., ouviu pedidos de socorro de Kevin quando estava pendurado no parapeito do hotel. Dimmy afirmou que um amigo do artista estava no local, ouviu os pedidos de socorro e não ajudou ele.

“Meu filho foi uma vítima. Ele era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e a Justiça vai ser feita”, disse Valquíria Nascimento, a mãe do cantor. “Perdi meu filho por muitas pessoas malditas. Tá todo mundo mentindo, isso sim. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada. Ninguém vai ter paz. Ninguém, malditos”.

Para o pai do cantor, Agnaldo Bueno, o filho não teria pulado se não tivesse sido incentivado. “Que a justiça seja feita”, disse.

A nova testemunha estava em um hotel ao lado do local onde MC Kevin estava hospedado com amigos e com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Dimmy afirma ter assistido toda a cena da tragédia e acredita que o cantor foi incentivado a tentar fugir do quarto onde estava com uma garota de programa.