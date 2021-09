Neymar lança coleção de roupas e acessórios inspirada em sua trajetória

Em parceria com a Puma Neymar lança a sua primeira coleção life style com roupas de inspiração brasileira e novas versões do tênis Wild Rider. A novidade tem como proposta celebrar uma viagem que começa São Vicente, cidade natal do craque, no litoral de São Paulo até Paris, onde ele vive e joga atualmente.

Segundo informações oficiais da Puma, a coleção conta com uma variedade de calçados, roupas e acessórios e foi criada com a colaboração pessoal de Neymar que participou das reuniões de criação levando ideias e dando o seu feedback sobre todos os designers e materiais selecionados.

Com Neymar como co-criador da coleção, as peças trazem gráficos significativos inspirados em sua vida no Brasil. Coordenadas de São Vicente, bem como a palavra “bendito” – que ele tem tatuado nas costas. As peças também trazem uma das frases favoritas de Neymar, que ele define com o mantra de sua vida: “Nem sempre se trata de ser o melhor ou o maior, mas sim inspirar as gerações futuras”.

Outro ponto alto da coleção é a nova franquia Wild Rider da PUMA, que traz peças de vestuário como moletons, jaquetas, camisetas e calças cargo, além de uma seleção de acessórios, gorros, bonés e uma mochila.

“Eles realmente me ouviram e entenderam a história que eu quero contar, já que é inspirada no meu passado e em quem eu sou como pessoa, não como jogador de futebol”, diz Neymar Jr. sobre o trabalho com a equipe PUMA. “Trocamos ideias sobre o design e os detalhes que integramos à coleção. Eu estava bem envolvido e eles realmente entenderam o que eu queria compartilhar ”.

O craque do Paris Saint-Gemain conta ainda que fez questão de criar peças focadas no conforto, roupas e acessórios para serem usado todos os dias.

“Neymar Jr. realmente quis fazer algo que adorasse vestir, então ele buscou criar algo não somente para ele, mas também para seus fãs”, explicou o Diretor de Criação da PUMA Heiko Desens. “É por isso que é um visual bastante atenuado, então está realmente atraindo uma multidão de pessoas legais, que é o nosso objetivo para esta coleção.”

A coleção PUMA x Neymar Jr. vem em uma paleta de cores suaves de preto e cinza claro com detalhes em amarelo que estará disponível na PUMA.com, lojas PUMA e varejistas selecionados.

O PUMA x Neymar Jr. Wild Rider’s tem lançamento oficial nesta quinta-feira, 30 de setembro.