Neymar e affair, Bruna Biancardi, passeiam em Paris sem posarem juntos

Após quebrarem a web compartilhando e posando juntinhos em fotos, Neymar Jr. e Bruna Biancardi começaram a optar por uma vida menos expositiva, principalmente se for relacionado a eles dois.

Porém, como o público não deixar nenhum detalhe passar em branco quando se trata de saber sobre um casal querido, não sendo diferente com os supostos pombinhos em Paris, na França.

Um dos casos foi quando ela revelou estar no camarote do estádio em que o time Paris Saint-Germain jogou futebol e venceu, e para quem não se lembra, é o time na qual Neymar Jr. está jogando atualmente.

O mais recente caso foi uma visita à Disney de Paris, em que por meio de seu feed no Instaram, o atleta compartilhou uma foto no local ao lado de um amigo. Já a influenciadora, postou um stories no carro após mostrar em outros cliques que estava na Disney local também! Teriam Neymar e Bruna se encontrado?

Os boatos começaram depois de ambos serem clicados juntinhos durante um passeio de barco em que estavam presentes alguns amigos do jogador e seu filho, Davi Lucca, com a mãe, Carol Dantas. Vini Martinez, marido da loira, também participou do passeio.

Então, Bruna alavancou os rumores acerca do romance depois de postar uma selfie coladinha com o craque na madrugada do dia 4 de julho. No entanto, pouco tempo depois, a modelo paulistana de 27 anos apagou o registro do Stories do Instagram.

O atacante não ficou de fora e já apareceu em uma foto com Bruna, compartilhada por ele mesmo. Porém, ela estava no meio do grupo de amigos.