Mostra de Cinema começa no dia 02 e será um “esquenta” para o Boca de Cena

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em parceria com a “15ª Mostra Boca de Cena”, oferece exibição de filmes e Bate Papo com o produtor do evento, Anderson Lima. A Mostra de Cinema Boca de Cena é um “esquenta” para a Mostra de Teatro e Circo Boca de Cena, e ocorrerá nos dias 02 e 03 de maio em Campo Grande.

A Exibição de Cinema Boca de Cena irá exibir e discutir dois filmes importantes no universo do Teatro: “A Viagem do Capitão Tornado” (1990) de Ettore Scola e “O Palhaço” (2011) de Selton Mello, nos dias 02 e 03 de maio respectivamente, às 19 horas. A exibição dos filmes será acompanhada de um debate com os produtores da Mostra.

A “Viagem do Capitão Tornado” (Itália, Drama, 2h10min, 16 anos) de Ettore Escola se passa na França, 1774. O último e faminto herdeiro da família Sigognac, deixa o castelo de seus ancestrais para acompanhar um grupo de atores itinerantes, a caminho da corte do rei. Seduzido pela bela Serafina e pelo amor de Isabelle, o jovem Sigognac dará início às suas aventuras. No decorrer da difícil viagem, é Isabelle que, com sua ingenuidade, lhe conquista o coração e por ela Sigognac enfrentará seus maiores desafios. Emboscadas, sequestros, duelos e amores o transformam em um verdadeiro Senhor: o Barão de Sigognac. A Pedido da amada, Sigognac vence sua timidez e se inicia no teatro. Isabelle foge preferindo a vida de conforto e riqueza no palácio do Duque. Desiludido, o jovem Barão descobre no teatro sua verdadeira paixão.

Já o filme “O Palhaço” conta a história de Benjamim (Selton Mello) que trabalha no Circo Esperança junto com seu pai Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça para Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em abandonar Lola (Giselle Mota), a mulher que cospe fogo, os irmãos Lorotta (Álamo Facó e Hossen Minussi), Dona Zaira (Teuda Bara) e o resto dos amigos da trupe. Seu pai e amigos lamentam o que está acontecendo com o companheiro, mas entendem que ele precisa encontrar seu caminho por conta própria.

As sessões serão gratuitas e abertas ao público, no Museu da Imagem e do Som de MS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania.

Com informações Fundação de Cultura de MS