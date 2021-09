Monitoria de produção cultural oferece bolsa-auxílio e as incrições começaram nesta quarta-feira (1º) para a Fuá Produções Culturais por meio do projeto Produção em Foco. A abertura vai até dia 15 de setembro para pessoas, sem ou com pouca experiência na área, que tenham interesse em aprender sobre esse setor.

Se você se interessou acesse o site www.producaoemfoco.com.br/chamamento) e leio o regulamento antes de preencher o formulário. Os quatro selecionados terão direito a um auxílio de R$ 500, conforme requisitos dispostos no próprio chamamento. O projeto acontecerá em formato virtual.

“Produção em Foco promoverá três ciclos de atividades durante os meses de outubro, novembro e dezembro. A ideia é que tenhamos um monitor em cada ciclo e que um outro trabalhe junto a produção geral. Cada ciclo acontecerá em uma semana de cada mês, ou seja, a programação terá intervalos para que possamos assimilar melhor todo o conteúdo e que o público possa participar de todas as atividades se assim desejar”, explica a idealizadora do projeto e coordenadora da Fuá Produções Culturais, Julia Basso.

encerramento

As inscrições ficarão abertas até às 23h do dia 15 de setembro – quarta-feira – fuso horário de Mato Grosso do Sul. Dentre os requisitos será levado em consideração na seleção: a renda do candidato, a etnia, o gênero e a residência em Campo Grande. Inscritos com idade entre 18 e 28 anos – pretas, pardas, indígenas, mães solo, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e de baixa renda terão prioridade na seleção.

“Queremos formar uma monitoria que valorize a diversidade entre os indivíduos. Então, vamos buscar agregar diferentes perfis para que os selecionados tragam essa pluralidade e inclusão para dentro da equipe”, argumenta Julia.

“O projeto foi construído para ser feito de modo presencial, mas, em decorrência da Covid-19 optamos por deixá-lo no formato online. O desejo maior era que houvesse os encontros de corredores entre palestrantes, alunos e nossa equipe técnica, porque acreditamos que a prática da produção cultural é experienciada, também, nessas conversas e trocas de bastidores. Porém, adaptações foram necessárias e estamos otimistas com o que vem por aí”, explica.

Isso porque a programação promete uma grade repleta de atividades com excelentes profissionais de diversos estados brasileiros. “Muito da produção cultural acontece na prática. Então, o objetivo é que nossos monitores vivenciem isso para pensar a atividade em termos de carreira, profissão, e até para buscar mais aperfeiçoamento na área”.

recursos

Com recursos do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC 2019), promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a produtora cultural Julia Basso pode colocar o Produção em Foco em prática.

Serviço

Para mais informações sobre o Produção em Foco e as inscrições para o chamamento público, acesse o regulamento e siga a Fuá Produções Culturais nas redes sociais – Facebook (@fuaproducoesculturais) e Instagram (@fuaproducoes).

MAS SE QUER MAIS NOTÍCIAS, CLIQUE AQUI!