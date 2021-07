Mirandense faz bonito no The Voice Kids e ganha fãs nas redes sociais

A pequena Sophia Lara já é uma celebridade em sua cidade natal

Sophia Lara, de 10 anos, que passou pela primeira etapa da 3ª edição do The Voice Kids, reality da rede Globo, já está fazendo sucesso e angariando seguidores em suas redes sociais. A garotinha passou para a próxima fase do programa, interpretando ‘Cobaia’ da sertaneja Lauana Prado. Gabi Amaranto e Carlinhos Brown viraram as cadeiras, no último acorde da música.

Sophia escolheu o time de Carlinhos Brown, que compôs uma musiquinha para a cidade natal da pequena cantarolando ‘Miranda é a aqui que se anda’. Mirandense, a pequena Sophia tem um currículo de fazer inveja. Ela mora com os pais e desde pequena gosta de cantar. Aos 03 anos os pais já percebiam seu talento quando cantava as músicas de filmes e desenhos infantis. “Ela ganhou seu primeiro violão de sua tia Deise, que também canta e toca violão. Nos aniversários sempre a presenteava com algum instrumento musical, violão, pandeiro, gaita. Pois dizia que ela tinha muito talento”, conta Fernanda Mathias, mãe de Sophia.

Nas horas vagas, a menininha gosta de ouvir vários estilos musicais, como sertanejo, mpb, pop. Seus artistas prediletos são Maiara e Maraisa, Iza, Elis Regina e Dua Lipa. Na hora de cantar, prefere interpretar canções sertanejas, pop e mpb. “A Sophia sonha em seguir carreira musical e levar música para as pessoas. Já participou de 02 festivais de musicais na cidade, onde foi campeã nas duas vezes que participou, na primeira em 2018 cantou ‘O Sol’ de Vitor Kley e em 2019 ‘Brisa’ da cantora carioca Iza”, revela a mãe.

Segundo Fernanda, Sophia Lara fica com o coraçãozinho muito feliz quando sobe ao palco do The Voice Kids. Pois sempre assistiu ao programa e sonhava um dia poder estar ali. Em Miranda, o clima é de festa e torcida. “A torcida está grande, recebemos muitas mensagens de carinho e torcida com #teamSophiaLara.

Já é famosa na cidade, onde recebe elogios e muito apoio dos conterrâneos. Fernanda, que administra as redes sociais da filha, afirma que o número de seguidores não para de crescer, após o The Voice Kids. ”Ela está ganhando muitos seguidores com a participação no programa, e interage com os fãs”.

A família coruja não se cabe de tanto orgulho. “Nós ficamos com o coração muito feliz, transbordando emoção ao vê-la ali naquele palco com tanta coragem ainda tão pequena”. A mãe fez questão de deixar uma mensagem para aqueles que torcem pela pequena cantora. “Gostaria de agradecer a todos que estão torcendo pela Sophia. Estamos recebendo muitas mensagens e não temos palavras para expressar o quanto estamos felizes. Gratidão a todos. Vamos torcer juntos no #teamSophiaLara. Instagram @ sophialaramb”, finaliza.

(Marcelo Rezende)