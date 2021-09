MIAW 2021: Thales Bretas recebe premio em nome do marido Paulo Gustavo

Vestindo um terno preto e dourado pertenceu ao marido, Thales Bretas participou do MTV MIAW 2021 para prestigiar uma homenagem feita pela premiação. O médico cruzou o pink carpet da premiação e em seguida e recebeu o prêmio Transforma Miaw LGBTQIAP+ em nome do marido e fez um discurso relembrando a trajetória artística de Paulo Gustavo e sua importância para a comunidade LGBTQIAP+.

“Esse prêmio me fez refletir muito sobre minha trajetória até aqui. Na adolescência, tive fase da negação, do medo, mas percebi que me esconder só ia trazer mais infelicidade e não ia contribuir nada pro mundo melhorar. E para as pessoas, como eu, serem felizes pra amar quem quiserem, me mostrando que eu era feliz amando outro homem e não é desrespeito e nem afronta a ninguém”, disse Thales no inicio de seu discurso.

Paulo Gustavo (1978 – 2021) morreu em maio deste ano vítima das complicações da covid-19, aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19 e foi o grande homenageado da noite.

Em sua fala Thales seguiu relembrando momentos da vida ao lado do saudoso ator: “Eu e Paulo queríamos constituir uma família e a gente tinha orgulho de mostrar isso pro mundo. Os filmes dele reforçaram do que o amor era capaz, transformando as pessoas pro bem. Quantas pessoas inspiram nossa história! Até hoje recebo carinho do Brasil todo e me orgulho muito da forma sensível que Paulo levou nosso amor pro Brasil e como esse amor melhorou a intolerância”.

“Esse homem que amo tanto, pai dos nossos filhos. Sinto muita saudade e angústia por não continuar esse projeto de vida que tanto sonhei. Não foi fácil e a gente teve que romper muitas barreiras. Espero continuar para que outras pessoas possam viver seus sonhos. O amor move montanhas mesmo. Espalhem amor por aí, porque o mundo precisa demais”, concluiu.

Após a homenagem Thales compartilhou uma foto em seu Instagram e agradeceu em nome do marido por tanto carinho recebido. “Obrigado pela homenagem linda à nossa trajetória e nossa contribuição pra comunidade LGBTQIAP+. O @paulogustavo31 ficaria muito feliz com esse reconhecimento!

Fiquei muito honrado, emocionado e to esperando pra conferir a homenagem agora no @mtvmiawbrasil da @mtvbrasil!”.