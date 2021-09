MC Mirella surpreende ao dizer que tem uma máquina do sexo

Durante papo com Matheus Mazzafera, MC Mirella surpreendeu ao dizer que tem uma “máquina do sexo”. A funkeira fez a revelação no canal de Youtube do influenciador.

“Você pode pendurar onde quiser, ela gruda. Você pode grudar na parede, no chão, e fazer várias posições. Você vai aumentando as velocidades e também dá pra trocar as próteses, deixar do tamanho que você quiser”, explicou Mirella.

Questionada se o marido, Dynho Alves, se incomoda com o fato, ela contou que não se importa que ela use brinquedos sexuais, mas que prefere não vê-los: “Uma vez a gente chegou e eu tinha esquecido ‘o negócio’ lá no banheiro. Ele foi tomar banho e falou ‘Mirella, que isso aqui no banheiro, meu? Sou obrigado a ficar vendo essas coisas?’”

Ela ainda contou sobre sua visão sobre relacionamento aberto, respondeu se já beijou mais de cinco pessoas em um dia e muito mais.