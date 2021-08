MC Mirella revela ficada com Neymar: ‘Era segredo’

Eita! E não é que a vida amorosa de Neymar continua dando burburinhos por aí?

MC Mirella causou na web ao revelar que também já provou do beijo do jogador de futebol, que vem dando o que falar desde que foi visto com Bruna Biancardi, apontada como o seu novo affair.

Em entrevista ao podcast “PodDarPrado”, a cantora contou que já recebeu mensagem no Instagram do jogador e que chegou, inclusive, a ir em uma de suas festas.

“Então, já que o Neymar já falou…Era um segredo, né?

Ele falou primeiro do que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou”, contou ela, que disparou em seguida: “Neymar é pegador, né?”.

Questionada por Gabi Prado sobre o que achou do beijo com o jogador, a cantora foi direta:

“Eu acho que você vai curtir”, disparou ela, que deixou claro que a amiga tem passe livre para ficar com o atleta: “Pode ir na fé”, brincou.