MC Gui detona Borel e Dayane: “Eu queria que vocês dois fossem eliminados na primeira roça”

Em sua rodada, Nego do Borel determinou que gostaria da companhia de Tati Quebra-Barraco na final do programa, além de palpitar que MC Gui seria o primeiro eliminado da edição.

Posteriormente, foi a vez de MC Gui jogar. O funkeiro escolheu Tiago para acompanhá-lo à final do reality show e retribuiu à “gentileza” a Borel, afirmando que o cantor deveria deixar A Fazenda 13 na primeira roça. Ele relembrou um problema que teve com o colega fora do confinamento e garantiu que entrou no programa já com a ideia de não manter contato com o cantor.

“Eu entrei aqui e a gente já não tinha mais afinidade lá fora por um fato de desrespeito que ele cometeu comigo e eu não quis e não vou expor a nenhum momento isso aqui. Hoje o jogo é aqui dentro, não é lá fora, mas eu deixei muito claro para você, Nego, lá fora, que eu não queria mais ter afinidade com você e mesmo assim eu iria te respeitar porque o respeito que eu quero para mim, eu quero para os outros”, disse MC Gui.

Ele revelou ainda os porquês de não querer ter qualquer vínculo com Borel no programa, afirmando que o rival tem uma “personalidade difícil de lidar” e é “falso” eventualmente.

“Eu vou expor o porquê que do nada eu não quis mais ideia com você. Foi porque eu conheço você há muitos anos e sei que você tem o tipo de personalidade difícil de lidar, pois acredito sim: você tem uma personalidade às vezes falsa e essa é minha opinião, espero que você respeite assim como eu respeito a sua. E eu quis sim, entrar sem expor o que você fez comigo lá fora, e também te respeitar aqui dentro, mas não queria ter o vínculo que acabamos tendo por causa de rodas que fizemos entre amigos. Vi você agindo com falsidade com pessoas que estavam na nossa roda e eu acho que você, sim, é um manipulador em algumas partes e eu acabei sendo manipulado por você mais uma vez”, continuou o intérprete de “Eu Vim do Pouco”.

Ao final do longo discurso, ele ainda citou Dayane como a segunda participante que ele gostaria que fosse eliminada na primeira roça de A Fazenda 13. Ele afirmou que a modelo é “soberba” e falta com respeito a outros participantes em algumas atitudes.

“Eu também posso falar rapidinho sobre a Day. Ela tem alguns atos de respeito aqui dentro que eu não aceito, eu acho ela um pouco soberba também. Então, os dois seriam quem eu queria que fosse eliminado na primeira roça”, concluiu o funkeiro.