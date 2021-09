Mato Grosso do Sul é destino destaque no Fórum de Turismo LGBT 2021

Como mais uma ação estratégica para promover e divulgar o estado de Mato Grosso do Sul como um importante destino turístico, a Fundtur MS (Fundação de Turismo do MS) estará presente no Fórum de Turismo LGBT 2021. O evento tem como objetivo gerar conhecimento e reunir os melhores profissionais deste segmento de mercado, e será realizado de forma híbrida em São Paulo ao longo do dia 30 de setembro.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, o Mato Grosso do Sul vai forte para o Fórum LGBT deste ano. “Essa ação, que também será presencial, é muito importante pois o MS já está há quase 3 anos num trabalho focado na segmentação para este público. Realizamos capacitações, campanhas promocionais direcionadas, parcerias junto com a Subsecretaria LGBT estadual, que é uma das poucas existentes no país, temos Lei Estadual específica, ou seja, a gente vem construindo uma política pública sólida para poder atender a esse mercado tão específico e tão valioso para o nosso turismo”, destaca.

“Estamos felizes em poder participar num dos painéis e, além disso, podermos apresentar nossos destinos para o mercado e esperamos consolidar ainda mais o destino MS como LGBT friendly”, ressalta Wendling, que participa do painel ‘Turismo LGBT+ em destinos nacionais’ das 16 h às 16h40 (horário de Brasília). Além da participação presencial, o evento será transmitido pelo Youtube do Brasilturis Jornal.

O Fórum de Turismo LGBT do Brasil é uma plataforma geradora de conhecimento que reúne os melhores profissionais do mercado em um dia networking, gerando uma profunda reflexão na busca de soluções e alternativas para o crescimento do segmento. Ferramentas como palestras e apresentação de cases, auxiliam na capacitação dos profissionais do turismo e no desenvolvimento de produtos que atendam às demandas do turismo LGBT.

Promoção e divulgação

No decorrer do evento, a marca do turismo do estado estará presente em materiais de divulgação como sacolas, painéis, capas de cadeiras, banners online, backdrop da campanha “Desbravador de Destinos” para que os participantes possam tirar fotos, além de uma mesa para atendimento.

Para a diretora de Promoção e Mercado da Fundtur MS, Karla Cavalcanti, esta será uma grande oportunidade de apresentar o destino a novos mercados, abrindo novas possibilidades de comercialização. “O Mato Grosso do Sul fez um trabalho muito cuidadoso e organizado para se posicionar junto ao público LBGT. Viemos para este Fórum após um trabalho que se iniciou em 2018 e que hoje se traduz numa ação respaldada por outros órgãos e pelo trade sul-mato-grossense”, esclarece.

“Para nós é muito importante que esse posicionamento do turismo de Mato Grosso do Sul seja legítimo e possa proporcionar aos turistas momentos inesquecíveis, mas também, junto ao Governo do Estado, que contribua para a qualidade de vida de toda população LGBT. Todo esse processo nos dá segurança para avançar na pauta, sabendo que temos profissionais capacitados para nos assessorar e também para receber os turistas. No mais, é um prazer recebê-los no MS e espero que todos tenham experiências incríveis aqui”, finaliza a diretora.

A diretora de Promoção e Mercado da Fundtur MS fará uma capacitação, às 12h20, sobre as especificidades do turismo de Mato Grosso do Sul e apresentará destinos como Pantanal, Campo Grande e Bonito / Serra da Bodoquena. Para mais informações sobre o evento, acesse forumdeturismolgbt.com.br.