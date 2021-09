Marcos Mion será o substituto de Tiago Leifert no BBB 22

Muito se especulou sobre Marcos Mion comandar o “BBB22” e isso pode mesmo acontecer. Porém, não entenda errado. Tiago Leifert continua firme e forte no comando da casa mais vigiada do país, mas Mion será o seu substituto.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, caso de Tiago Leifert fique doente, enquanto o BBB estiver no ar, Marcos Mion será o substituto imediato do apresentador.

Vale lembrar que esta já é uma prática comum na TV Globo, que tem Fernanda Gentil, Patrícia Poeta e Ana Furtado a postos para substituir Ana Maria Braga, no Mais Você, ou Fátima Bernardes, no Encontro, durante as férias delas ou por alguma questão de urgência.

No entanto, caso Tiago Leifert siga completamente saudável e faça o BBB de ponta a ponta de forma brilhante – como vem fazendo ultimamente – Marcos Mion não ficará totalmente fora do Big Brother Brasil.

A publicação informa que o Multishow deve produzir um programa especial para ir ao ar em janeiro, antes de o BBB22 estrear, comandado pelo ex-Record TV, onde ele use seu bom humor para comentar cenas icônicas de todas as temporadas do Big Brother Brasil, assim como fazia no Vale a Pena Ver Direito, que fazia sucesso no Legendários, em A Fazenda e que estará no Caldeirão com Mion.