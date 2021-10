Marcos Mion diz que era proibido de exibir tattoo de Nossa Senhora na Record

Marcos Mion usou as redes sociais, no domingo, 3 de outubro, para falar com os seguidores e acabou revelando porque não podia exibir suas tatuagens quando estava na Record TV.

“Um assunto reverberou aqui no Twitter mais do que deveria e faço questão de deixar alguns pontos bem explicados, afinal se tem uma coisa que sinto é gratidão pela Record e não quero que chegue neles uma faísca criada por interpretações maldosas…

Mion disse que não era liberado a exibir a tatuagem de Nossa Senhora que tem no braço quando trabalhava na Record TV. Como a emissora é ligada aos evangélicos, ele não era autorizado.

“Agora, eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal. Eles editavam por conta da crença deles. E TÁ TUDO CERTO! Quando me vi esse sábado de camiseta e Nossa Senhora em 1’ plano, me emocionei! Não critiquei a Record! Nunca. Isso foi faísca do Twitter. Apenas descrevi o quão legal era me ver com Santa Maria no braço! Pra terminar: eu estou muito feliz, a Record está muito feliz! Foi uma “separação” feliz no final das contas. As vidas seguem, portanto meus comentários hj não tem mais a ver com a Record, nem a Record quer nada mais comigo então parem de agitar faísca em uma relação que é ótima!”, disse.

“Minha saída nunca virou assunto porque o que sinto pela Record é uma gratidão sem fim e todas entrevistas que tentaram me pegar numa aspas que gerasse treta não conseguiram porque sempre faço o lado bom superar qq outra situação. É um exercício diário, em qq situação”, afirmou.