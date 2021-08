Marcos Mion almoça com Boninho e manda recado para Fernanda Gentil

Marcos Mion é mesmo uma figura! Feliz da vida com a contratação da TV Globo, o apresentador brincou na web, nesta quarta-feira, 18 de agosto, após um almoço com o diretor Boninho.

Mion e Boninho se encontraram no mesmo restaurante em que o diretor esteve com Fernanda Gentil, na terça-feira, 17 de agosto. Sabendo disso, Marcos Mion postou foto do encontro com Boninho nas redes sociais e mandou recado para a apresentadora da TV Globo.

“Olha aí, Fernanda Gentil, dois japoneses a um.

Respeita nosso bromance”, brincou Mion.

Mion também publicou imagens no feed do Instagram e escreveu o seguinte recado:

“Faltam 17 dias. Esse é meu time.

Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível. Aliás, a TV Globo está me recebendo de uma forma indescritível!

Sou só gratidão.

Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco. ‘Caldeirola’ nascendo”, escreveu ele, posando ainda ao lado dos diretores Geninho e LP Simonetti.