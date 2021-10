Mara Maravilha esquece polêmica e manda recado para Angélica após AVC do pai

Mara Maravilha deixou as polêmicas de lado e surpreendeu os seguidores ao prestar solidariedade a Angélica. A apresentadora revelou que o pai está internado depois de ter sofrido um AVC e recebeu o apoio da colega de longa data, apesar dos desentendimentos passados.

“Que o Espírito Santo esteja entre vocês”, escreveu Mara nos comentários do anúncio de Angélica.

A esposa de Luciano Huck compartilhou uma foto do pai na última terça-feira, 12 de outubro, e agradeceu aos fãs por emanarem energias positivas a ele:

“Desde sábado estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai que sofreu um AVC, porém temos fé em cada pequeno gesto. Eu AGRADEÇO por toda energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento. Eu acredito! Ele está lutando e vai vencer”, escreveu ela nas redes sociais.