Manu Gavassi lança nova música e abre o coração sobre período turbulento

Depois de ter marcado a 20ª edição do “Big Brother Brasil” e de ter dado um show na sua parceira com Gloria Groove em “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim”, Manu Gavassi está de volta à música e já deu início a sua nova era com o lançamento de “Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim”, parceria com o cantor francês Voyou, na madrugada desta sexta-feira (27).

O novo single é o primeiro do quarto álbum de estúdio de Manu, que passou nove meses afastada das redes sociais para produzir. Não só isso, esse também é o primeiro lançamento de três datas enigmáticas que a cantora revelou nas redes sociais recentemente. Além do dia 27/08, os dias 24 de setembro e 12 de novembro também já tem algum mistério marcado.

Para o lançamento do seu novo single, Manu ainda abriu o coração e expôs momentos de vulnerabilidade. Sincera, a atriz escreveu uma carta aberta sobre todos os seus medos para o novo álbum, aproximando ainda mais os fãs da sua essência.

“Por muito tempo fiquei com medo do que seria meu próximo álbum. Medo do que eu escrevia. Medo do que eu tinha pra falar. Medo de parecer ingrata demais no momento mais feliz da minha carreira mas mais estranho do mundo. E aí lembrei de todas as vezes que ouvir meus medos fez sentido… Um surpreendente total de zero vezes. Eu não sei dar nada que não seja visceral, nada que não seja completamente sincero. E foi por isso que escolhi ‘Eu nunca fui tão sozinha assim’ pra começar a contar essa história. Porque foi exatamente assim que ela começou, cercada de expectativa e olhares sorridentes mas com uma solidão irreparável. Mas não mais… Espero que vocês se divirtam dançando com meu primeiro novo desabafo.