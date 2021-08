Maisa, de uma participação em programa ao estrelato na TV; apresentadora é sucesso entre os jovens

Maisa iniciou carreira aos três anos de idade na TV A apresentadora do SBT, Maisa, foi revelada na TV no ano de 2005, durante participação no Programa Raul Gil, exibido pela Record TV e depois na Band, dublando sucessos do grupo Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa Camargo.

No ano de 2007, de participações na TV, Maisa foi contratada por Silvio Santos, dando início ao seu estrelato na TV. De início ela começou no comando do Sábado Animado, atendendo telefonemas e apresentando os jogos da sessão de desenhos, o mesmo ela também fez no Domingo Animado e no Bom Dia e Cia.

No ano de 2008, Maisa passou a incomodar o programa TV Xuxa, da Globo, ficando por algumas vezes na liderança. Foi neste ano que Silvio Santos resolveu levar Maisa para fazer participações em seu programa, com o Pergunte à Maisa, quadro que era exibido toda semana no dominical e que fez sucesso durante anos.

No ano de 2011, ela deixou o comando do Bom Dia e Cia, para ter a sua primeira experiência como atriz em novela, e interpretou a Valéria Ferreira, na infantil Carrossel. Já no ano de 2013, ela retornou a atração, ao lado de Ana Vitória Zimmermann e Matheus Ueta , que junto com Maisa fizeram Carrossel.

No começo ela apresentava sozinha nas segundas e quartas, depois passou a se revezar em esquema de duplas junto com os outros apresentadores.

A sua estreia no cinema aconteceu em 2015, com Carrossel: O Filme, que teve a sequência Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina, em 2016, ano em que também foi escalada para a novela Carinha de Anjo. Ainda em 2016, ela publicou o seu primeiro livro, o Sinceramente Maisa, onde fala um pouco de sua trajetória.

Já em 2017, ela gravou a adaptação cinematográfica do livro Tudo por um Popstar, onde interpretou Gabi, uma das três protagonistas.

Também em 2017, ela publicou mais dois livros, O Diário de Maisa, onde conta mais um pouco da sua vida; e O Livro de Tweets da +A, onde mostra algumas de suas postagens no Twitter.

Maisa também dublou a personagem Nina no filme O Touro Ferdinando, que estreou em 11 de janeiro de 2018, mesmo ano em que gravou mais um filme, Cinderela Pop, onde fez a protagonista Cintia Dorella.

Em 2019, ganhou seu próprio programa no SBT, o talk show Programa da Maisa, que chegou ao fim em outubro do ano passado.

Em 2019, ela também participou de mais uma filme, dessa vez como vilã em Ela Disse, Ele Disse.

Ano passado, entrou mais um filme no currículo da famosa, Pai em Dobro, da Netflix.

Além de todos os trabalhos feitos por Maisa citados acima,

ela ainda tem outras facetas como artista, é cantora, youtuber, empresária, e já foi considerada a adolescente mais seguida do mundo, perdendo o posto um ano depois, em 2019, para Billie Eilish.

Sem dúvidas Maisa foi um fenômeno infantil que soube manter a fama com o passar dos anos, e até os dias atuais,

apesar de se encontrar atualmente fora da TV, decisão que foi tomada pela própria, ainda é muito querida entre o público conquistado por ela ao longo dos anos.

A expectativa é que a apresentadora volte o quanto antes para a TV, e assim fazer a alegria do seu público que aguarda ansiosamente o seu retorno as telinhas!