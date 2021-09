Mãe de Nego do Borel se revolta, diz que filho é inocente e fala em preconceito

Eita! Depois de uma série de críticas e exposições das violências de Nego do Borel, que está confiando em “A Fazenda 13”, da Record TV, a mãe do cantor, Roseli Viana, usou as redes sociais do filho para desabafar sobre os ataques constantes que não só o artista, mas toda a sua família, vêm recebendo desde que ele se envolveu em uma série de polêmicas.

No vídeo publicado na noite da última quarta-feira (22), Roseli afirmou que o filho é inocente de todas as acusações e acusou as pessoas de estarem sendo preconceituosas, principalmente com a sua origem.

“Gente, eu vim aqui dizer para vocês que o Maicon tem sido acusado de vários crimes e todos esses crimes a gente tem provado que ele é inocente. Só que parece que ninguém dá voz para gente, parece que a nossa voz voa pelo ar. O que mais falta para o Maicon fazer para provar que ele é inocente, que ele não é estuprador, que ele não é bandido. Por que ele é preto e veio da favela? É isso que tem acontecido”, declarou ela.

“A gente está falando que ele é inocente e o povo está apedrejando, julgando, está maltratando, pisando no meu filho. Estamos no setembro amarelo e a gente tem que pensar. Eu não quero que meu filho saia de lá [de A Fazenda] e venha se suicidar, eu não quero isso. Está crescendo uma bola de neve, não somos juízes, a gente tem que parar”, continuou Roseli.

No trecho final de seu posicionamento, a mãe do cantor saiu em defesa do herdeiro e reforçou: “Ele é um ser humano, ele erra? Ele erra! Mas quem é você para julgar o meu filho? Meu filho não matou ninguém, não estuprou ninguém, simplesmente sabe o que está acontecendo? Está rolando racismo, há muito tempo que isso está acontecendo”, finalizou.