Madonna revela hábito de trabalhar de madrugada

Madonna é uma coruja noturna! A cantora, de 63 anos, revelou em uma nova entrevista que costuma dormir por volta das 4 da manhã! Segundo a artista, ela é muito mais criativa à noite, enquanto os filhos dormem.

Quem fez a entrevista com a popstar para o segmento Musicians on Musicians, da revista Rolling Stone, foi o cantor Maluma, com quem Madonna já colaborou em uma música.

Quando ele a questionou sobre como se sentia ao dar uma entrevista à 1 da manhã, ela respondeu: “Estou bem com isso. Estou acostumada a ficar acordada até tarde. Eu sou uma coruja noturna. [Eu vou para a cama] 4 da manhã … Está ficando cada vez mais tarde”, contou.

E quando Maluma lembrou como sua primeira sessão de estúdio juntos começou às 20h, ela exclamou: “Foi aí que a energia começou a fluir! Tenho uma teoria de que as pessoas que nasceram durante o dia estão mais vivas durante o dia e as que nasceram à noite se sentem mais criativas e vivas à noite”, explica.

Já Maluma afirmou que ele dorme cedo e acorda cedo: “Acordo todos os dias às 6 da manhã, vou à academia. Eu vou malhar, depois vou para o estúdio, depois tenho um tempo para brincar com meus cachorros, então às 20h, 21h, acabo. E vou para a cama.”

Madonna respondeu: “Você é um homem velho. Essas são horas de velhinho. Você vai para a cama às 8? Isso é louco”, brincou.