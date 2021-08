Madonna posta fotos raras do filho Rocco e faz homenagem

Na última quarta-feira, 11 de agosto, Madonna compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos raras do filho Rocco, fruto de seu relacionamento com Guy Ritchie.

Na legenda, a cantora celebrou os 21 anos do rapaz.

“Feliz aniversário, Rocco!! Temos estado juntos em muitas viagens ao redor do mundo. Mas a maior jornada que fiz com você é a que está dentro da minha. Te amo até a lua e de volta. Para sempre”, escreveu ela na legenda.

Além de Rocco, Madonna e Guy também são pais de David, de 15 anos. A cantora ainda é mãe de Lourdes, de 24 anos, do seu relacionamento com Carlos Leon, Mercy, de 15 anos, do seu relacionamento com James Kambewa, e as gêmeas Estere e Stelle, de oito anos, com Adam Mwale.