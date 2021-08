Luísa Sonza abre o jogo e diz que traição a Whindersson foi a maior mentira da vida dela

Luísa Sonza aproveitou o espaço na televisão e abriu o coração durante o segundo episódio de “Prazer, Luiza”, programa do Multishow. A cantora, de 23 anos, fez um desabafo sobre os ataques que sofreu na internet pelos boatos de que teria traído Whindersson Nunes, seu ex-marido, com Vitão, seu atual namorado.

Sincera, a cantora afirmou que os rumores de traição foram “a coisa mais absurda” que já inventaram sobre ela desde que começou a vida profissional.

“Acho que a mais absurda que tomou uma proporção que me machucou muito foi da traição que eu tinha traído o meu ex-marido (Whindersson Nunes) com o meu atual namorado (Vitão). Foi uma coisa que me machucou demais”, disse ela, que reforçou que a história não fazia sentido algum e que foi inventada pelos internautas.

“Foi muito absurdo porque foi muito aleatório. Foi criado uma história em cima de uma coisa que não tem história. É simples: existe um final e existiu um novo começo. Foi muito absurdo pela proporção que criou”, completou.

Luísa ainda contou que as questões estéticas também a magoam. Constantemente, a cantora é alvo de críticas por ser acusada de ter mexido demais no corpo. No entanto, ela reforça que nunca chegou a passar por nenhum procedimento estético além do preenchimento na boca.

“Das plásticas, por incrível que pareça e sei que isso é algo muito superficial, mas é algo que me magoou. Eu não teria problema de falar se tivesse feito várias plásticas e eu tenho vontade de fazer, só que não fiz ainda. Eu coloquei boca, nem botei botox e sempre falo isso. As pessoas não acreditam só porque eu uso maquiagens diferentes e tudo mais”, completou.

Luísa Sonza já deixou claro que não está bem. A cantora, que emocionou os seguidores com as letras íntimas do seu novo álbum, “Doce 22”, está sempre deixando claro que os ataques constantes nas redes sociais e a pressão por ser uma pessoa pública estão mexendo demais com a sua saúde mental.

Na última sexta-feira, 13 de agosto, depois do fim do noivado de Whindersson Nunes e Maria Lina, os rumores de que teria chegado ao fim o relacionamento de Vitão e Luisa Sonza também bombaram.

As assessorias não se pronunciaram sobre o assunto, mas a cantora gaúcha compartilhou o trecho de um poema de Hilda Hilst nas redes sociais. As palavras instigantes deram mais força à especulação.

“Me fizeram de pedra quando eu queria ser feita de amor”, diz o trecho publicado pela cantora nos Stories.