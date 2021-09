Lucas Penteado abre o jogo sobre luta contra depressão e revela noivado

Lucas Penteado movimentou as redes sociais e roubou a atenção dos espectadores ao fazer algumas revelações sobre a sua vida pessoal durante a sua participação no “Altas Horas”. Sincero, o ator abriu o jogo sobre a luta contra a depressão, que começou antes mesmo dele entrar no “Big Brother Brasil”, e ainda pegou os internautas de surpresa ao abrir o jogo sobre a sua vida amorosa.

Sem conter a alegria, Lucas revelou que, aos 24 anos, está noivo.

“Eu tive depressão e acredito que seja uma luta diária, cada dia é uma luta diferente, mas Deus está sempre aí comigo. Mas também me agarro muito a minha família, o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Deus coloca pessoas boas no nosso caminho. Eu tô até noivo da Júlia”, afirmou sorridente no programa de Sérgio Groisman.