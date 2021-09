Luan Santana celebra 100 milhões de visualizações no clipe de ‘Morena

Ao completar três meses do lançamento de “Morena”, canção que inaugura sua presença no casting da gravadora Sony Music, Luan Santana presencia a multiplicação mundo afora do número de streams da música e do clipe, que contou com a participação da modelo internacional Natalia Barulich.

O clipe da canção já ultrapassa a marca de 100 milhões de visualizações no Youtube, e desde a estreia oficial de “Morena”, os números só crescem:

– Três meses no Top 10, entre as músicas mais tocadas do Brasil

– 12º lugar no Spotify Brasil

– 5º Lugar Spotify Portugal

– 2º lugar entre as músicas mais tocadas da semana

– 75 milhões milhões de streams no Spotify

Lembrando que, em um intervalo de três meses, a música entrou no ranking global (top 200) do Spotify e também no ranking da Billboard.

“O interessante desta música é que ela conquistou fãs de 8 a 80. Recebo direct de pessoas de todas as idades, cantando ou fazendo coreografia da dança, de vários lugares em Brasil, Portugal, EUA e até Japão”, afirmou Luan em release enviado para a imprensa.

“Uma canção é hit também quando bandas e cantores de outros gêneros a interpretam no seu estilo. Estou muito feliz com Morena”, garantiu Luan.