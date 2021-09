Lívia Andrade sobre polêmica com Pétala: “Hoje eu corro risco de vida”

Lívia Andrade conversou com Leo Dias, do Metrópoles, para responder perguntas polêmicas a respeito do namoro com o empresário Marcos Araújo. Na entrevista, a apresentadora contou porque Lívia decidiu acompanhar o namorado durante o teste de DNA do filho de Pétala Barreiros, na última semana.

Ela fez questão de elogiar o namorado: “Conheci ele no pior momento da vida dele e ele se mostrou uma pessoa maravilhosa deve ser por isso que todo mundo quer se aproximar dele.”

E quanto às críticas que recebeu, deixou claro de que manda na própria vida e ainda disse que não iria se vitimizar. Ao falar de Pétala Barreiros, ela não poupou palavras: “A maternidade não altera o caráter de ninguém. Vocês estão comprando um produto pirata”.

Léo Dias quis saber por que ela acompanhou namorado quando foi fazer o exame de DNA. Para isso ela explicou que o problema começou bem antes.

“Não fui envolvida nessa polêmica agora. Fui envolvida no final do ano passado, onde foi parar em vários sites de fofoca me acusando de roubar um tênis usado, que nem meu número era. Além disso, depois ela deu uma entrevista me acusando de ter sido pivô do final do relacionamento. Ela me acusa de roubar um tênis usado e de ter destruído uma família, tudo isso com um bebê no colo. A partir daquele momento eu fui envolvida em uma grande confusão de uma história que não era minha. Hoje ela é minha… Essa notícia da separação só ganhou notoriedade porque me usaram. Isso está claro e só não vê quem não quer.

Desde que eu me conheço por gente, por ser independente. A gente já é taxada assim ‘a mulher só faz sucesso se tiver um homem por traz. Por isso eu nunca quis que nenhum homem estivesse do meu lado pra não acharem que aquele cara estava me bancando, fazendo tudo por mim. Eu me joguei pra trabalhar pra conquistar minhas coisas além de preservar as pessoas que estão do meu lado. A gente tem um monte de elogio, mas a gente tem um monte de criticas. E eu aprendi a lidar com isso. Quem está comigo se não for publico… tanto que eu nunca me relacionei com ninguém publico.