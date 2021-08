Lima Duarte irá atuar ao lado de neta e bisneta em próxima novela

Lima Duarte, desde o início da pandemia do coronavírus, está isolado em seu sítio em Indaiatuba, se cuidado e respeitando o isolamento social. Porém, com as duas doses da vacina tomadas e a vacinação crescendo em massa na população, ele já está próximo de voltar a atuar em novelas.

O astro está escalado para estar na trama de “Além da ilusão”, próxima novela das 18h, de Alessandra Poggi, e com uma novidade: de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal OGlobo, ele estará atuando entre família.

Paloma Duarte, neta de Lima Duarte na vida real, estará interpretando a filha do personagem do ator na novela, enquanto Ana Clara, filha de Paloma e bisneta de Lima Duarte, viverá também a filha da personagem da atriz, consequentemente, neta do personagem de Lima Duarte.

Para poder trabalhar na novela, Lima Duarte voltará a ficar na casa que mantém na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mesmo condomínio em que Paloma mora.

Em entrevista para a Revista Veja, o astro já havia contado um pouco de como tem passado a pandemia, além de seus planos para o futuro.

“Eu faço aniversário no dia 29 de março. No ano passado, completei 90 anos e ia fazer uma festa, mas veio a pandemia e parou tudo”, começou ele.

“Fiquei sozinho. Montei uma sala de cinema particular, com uma TV grande, e fico vendo Netflix e Globoplay”, revelou.

O astro ainda falou de sua visão de como enxerga o atual momento que o mundo vive, comparando com o final da 2ª Guerra Mundial.