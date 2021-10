Juliette Freire fala de carreira de cantora e bastidores do EP: ‘Estava praticamente pronto’

Juliette Freire abriu o jogo sobre o processo de produção do seu primeiro EP, lançado em setembro deste ano. A campeã do “BBB21” participou do projeto “Faixa a Faixa“, da Deezer, e comentou sobre como está a vida de cantora e os bastidores das gravações para a sua obra. “Lá dentro eu não cantava com a mínima pretensão de ser cantora, tanto que quando eu saí e as pessoas me viam como uma cantora, eu ficava ‘sério?”, declarou a paraibana sobre os comentários após a sua saída do reality show da Globo.

“Até hoje eu estou nesse processo de me entender como uma cantora. Quando eu saí [do BBB], o meu EP já estava praticamente pronto, os meus amigos já tinham algumas músicas, já existiam algumas músicas que outros artistas tinham mandado e Anitta tinha algumas favoritas”, revelou.

Ao comentar sobre as faixas do álbum, Juliette disse que “Diferença Mara“ foi escolhida para ser o primeiro single por misturar sons diferentes, como sanfona e triângulo. Além, claro, de possuir uma pegada mais pop. A música caiu no gosto do público e o clipe já conta com quase 5 milhões de visualizações.

Sobre o seu próximo single, tudo indica que será “Vixe Que Gostoso“, justamente por, segundo Juliette, ser “dançante, safadinha e fica na cabeça“. “Ela é uma forte candidata para a gente gravar o clipe. Mas o próximo clipe vai ser uma escolha da galera, a segunda mais tocada depois de ‘Diferença Mara’ vai ter clipe”, declarou a ex-BBB.