Juliette Freire encanta ao mostrar mãe treinando caligrafia

Para deixar marcado o amor que sente pela mãe, recentemente, mãe e filha decidiram fazer tatuagens. A campeã do “BBB21” escreveu “Filha de Fátima”, acima de seu cotovelo esquerdo, sua mãe escreveu “Mãe de Juliette”, no antebraço.

No Instagram, Juliette escreveu: “Filha de Fátima, Mãe de Juliette. Na pele, no sangue e no coração. Te amo, Mainha!”