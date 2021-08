Juliette Freire é uma das primeiras atrações do “Domingão com Huck”

O “Domingão com Huck” está perto de estrear e para começar com o pé direito, a Globo resolveu colocar Juliette Freire como uma das primeiras atrações do programa, visto o sucesso que ela ainda faz fora do “BBB21”.

Segundo o Notícias da TV, Luciano Huck viajou, na última segunda-feira, 23 de agosto, para a Paraíba, mais precisamente Campina Grande, com o intuito de entender a história já contada da agora influenciadora digital e levar sua trajetória ao programa.

Na reportagem, o apresentador contará os esforços que a mãe da advogada e fez para que ela fosse a primeira pessoa de sua família a ter uma graduação no ensino superior.

É esperado que o material seja exibido na segunda edição do “Domingão com Huck”, no dia 12 de setembro. A atração em si estreia no dia 5 de setembro.

Vale lembrar que o documentário de Juliette, “Você Nunca Esteve Sozinha”, está entre o TOP 10 de produções mais assistidas do Globoplay desde o lançamento. Sendo assim, a empresa não perdeu tempo e no próximo mês sairá um episódio extra exibindo os próximos passos da maquiadora, como por exemplo, o caminho na música.

A nova empreitada de Huck vai levar, consigo, quadros do “Caldeirão do Huck”, como o “Visitando o Passado” e o “Quem Quer Ser Um Milionário”, que paga R$ 1 milhão para quem acertar as 16 perguntas de conhecimentos gerais. Além disso, vai herdar quadros do Faustão, como o “Show dos Famosos”.

O tradicional “Ding Dong” será reformulado e terá o nome “Sobe o Som”, assim como o seu “Vale a Pena Ver Direito”, que se transformará em “Isso a Globo Mostra”, revisitando os acervos da Globo.

Ricardo Waddington está à frente do desenvolvimento do novo projeto de Luciano. Hélio Vargas, o diretor do “Caldeirão”, apresentado por Marcos Mion até o fim do ano, seguirá como diretor artístico do “Domingão” com seu novo apresentador.