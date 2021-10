Juliette Freire assume que estava iludida com a fama: ‘Sacrificante’

Juliette Freire não para. A fama, o sucesso e o reconhecimento abraçaram, definitivamente, a ex-maquiadora que se tornou o maior fenômeno de popularidade no país ao vencer o “Big Brother Brasil 21”. Na próxima sexta-feira, 15 de outubro, será exibida uma entrevista da paraibana à Lilia Telles, para o “Globo Repórter” e Juliette, que deixou a casa mais vigiada do país com R$ 1,5 milhão na conta bancária e mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, disse que imaginava que ser famosa era um conto de fadas

Meu Deus, como eu era iludida. O trabalho por trás disso é muito sacrificante”, destacou ela.

Após sair do “BBB”, Juliette e sua mãe, D. Fátima, ficaram hospedadas por mais de um mês na casa de Anitta. A amizade não se deu por acaso: a Poderosa, que torceu acirradamente para a cantora durante o reality, “adotou” Juliette e a levou para o escritório que agencia sua carreira.

Desde então, Juliette tem assinado contratos de altas cifras (que fazem com que o prêmio do reality seja só mais um “trocado”), virou queridinha de artistas do porte de Gilberto Gil, gravou e lançou um EP, apresentou um programa de TV e tem rotineiramente que lidar com a curiosidade dos fãs sobre sua vida amorosa.