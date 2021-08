João Bosco & Vinícius realizam show com a participação de amigos

João Bosco & Vinícius estão animados com seu mais novo projeto. Eles realizam no dia 13 de setembro o show +Positivo+ em Ribeirão Preto, São Paulo. A apresentação acontece no Hard Rock Cafe, e terá como convidados cantores sertanejos da atualidade que acima de tudo são amigos da dupla. A dupla concedeu entrevista exclusiva ao caderno Artes&Lazer do jornal O Estado, onde revelou detalhes da apresentação.

Eles, que são considerados os precursores do movimento universitário dentro da música sertaneja, deixaram aberto um leque de opções dentro de seu repertório, para que os convidados escolhessem a faixa que quisessem cantar, e assim proporcionassem nova roupagem e identidade para estas músicas que fazem parte da história da dupla.

João Bosco explica que, durante a pandemia, ele e Vinícius trabalharam bastante, e o nome do show +Positivo+, marca este momento, em que se deve enxergar a vida com positividade. “Pensamos em um nome que tivesse uma conotação forte e simples, mas que fosse algo marcante, também. Os últimos tempos não foram fáceis, mas nós focamos muito no trabalho digital para que as coisas fluíssem de forma positiva. Fizemos lives, lançamos álbum e começamos o planejamento de um projeto, então quisemos que a identidade dele fosse algo ‘positiva’, por isso a escolha deste nome.”

Releituras

O novo show de João Bosco & Vinícius foi idealizado com a proposta em que os convidados podem escolher o que vão cantar e também repaginar as canções da dupla. João Bosco explicou como essa ideia vai funcionar no espetáculo. “O ‘+Positivo+’ será um projeto com regravações do nosso repertório, músicas já conhecidas do público! Os nossos convidados que puderam escolher as canções que eles queriam cantar ao nosso lado e assim vamos repaginá-las conforme ficar melhor no tom de cada artista. Estamos muito confiantes de que será um belíssimo trabalho.”

De acordo com João Bosco, essas participações especiais acontecem muito no segmento sertanejo. “Acho que desde a década de 90, com os AMIGOS, o gênero se motivou a dividir palcos juntos, acho que não só a gente, mas a maioria dos cantores gravam com outros cantores. A escolha dos nomes deste trabalho não foi fácil, tem muita gente talentosa em destaque. Somos muito antenados e admiramos essa turma. Para o ‘+Positivo+’ nós queríamos convidar tanta gente, infelizmente tivemos que escolher alguns para representarem essa geração.”

Já estão confirmados para o show Gustavo Mioto, Diego & Victor Hugo, Fred & Fabrício, Lauana Prado e Rayane & Rafaela. João Bosco afirma que a ideia era trazer artistas de vários estados do país. “Ficamos livres para trazer cantores de diferentes lugares do Brasil. Tem muita gente boa, vamos soltar aos poucos as participações nas nossas redes sociais. Teremos Yasmin Santos, Hugo e Guilherme e outros nomes que vamos anunciar nos próximos dias nas nossas redes sociais, o pessoal tem de ficar ligadinho lá!”, avisa o cantor.

Vinícius antecipou aos fãs o que eles podem esperar do show. “O repertório é um compilado de todos os nossos sucessos e músicas que foram importantes na nossa carreira. ‘Amiga Linda’, ‘Falando Sério’, ‘Quero Provar que Te Amo’ e ‘Sufoco’ foram algumas das escolhidas e estarão no projeto +Positivo+.”

O trabalho será produzido por Euler Coelho, o nome certamente deve soar familiar para quem acompanha a carreira da dupla. Além de amigo pessoal, o produtor e empresário tem papel importante na história dos artistas. Vinícius falou sobre essa grande amizade. “A gente sempre brincava que o Euler é o & da dupla João Bosco & Vinícius! Ele é amigão nosso e quando soube do projeto fez questão de participar!”

Esperança em 2022

E tem novidade chegando por aí. Vinícius contou com exclusividade os planos futuros e se diz esperançoso com o próximo ano. “Lançamos no dia dos namorados a faixa ‘Pegador’, que tem participação dos nossos amigos Zé Neto & Cristiano. Ainda temos no forno um trabalho completo de novidades, uma delas com o cantor Daniel e a outra com Henrique e Juliano. Estas músicas fazem parte de um trabalho futuro de músicas inéditas. Estamos esperançosos cm 2022, o país está se vacinando e logo poderemos nos encontrar, é importante demais todos estarem imunizados para este encontro. Estamos muito ansiosos para os shows presenciais, queremos estar com o público, sentir a energia e ouvir a voz da galera cheia de animação. Ainda não temos a data para irmos nos apresentar em Mato Grosso do Sul, mas se dependesse da nossa saudade e vontade, seria amanhã!”, finaliza Vinícius.

(Texto: Marcelo Rezende)