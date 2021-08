Jessica Alves sobre transplante de útero: “Quero uma extensão minha”

Jessica Alves, que ficou conhecida como Ken Humano, virou assunto recentemente depois de afirmar que pretende passar por uma cirurgia de transplante de útero, procedimento inédito em mulheres trans.

Em entrevista ao programa “SuperPop”, da RedeTV!, que vai ao ar nesta quarta-feira, 25 de agosto, Jessica afirma ainda que a cirurgia de redesignação sexual, pela qual passou no início deste ano, foi a melhor escolha de sua vida e confessa o desejo por trás de um possível transplante de útero, procedimento inédito em mulheres trans.

“Atingi um momento da minha vida no qual estou bastante maternal. Gostaria muito de ter meus próprios filhos, quero construir minha família. Penso muito no futuro e eu não quero estar sozinha, eu quero ter uma extensão minha”, conta Jessica Alves.

Caso tenha sucesso nos testes e exames que fará antes da operação, Jessica será a primeira mulher trans a fazer a cirurgia no mundo.

De acordo com o jornal Daily Mail, a identidade do médico é mantida em sigilo e Jessica afirmou que não fará a cirurgia até que seja algo 100% seguro para sua saúde. Atualmente, nunca houve oficialmente um transplante de útero realizado com sucesso em uma mulher transexual, mas Jéssica afirmou que várias mulheres foram submetidas à operação em segredo no Brasil.

Para realizar o sonho de ter um útero, Jessica Alves deve desembolsar cerca de 30 mil euros, algo em torno de R$ 220 mil.