Ivete Sangalo pode assumir o ‘Caldeirão’ a partir de janeiro

Parece que Ivete Sangalo está sendo mais que aprovada no comando do “The Masked Singer Brasil“.

A cantora, que já foi jurada do “The Voice Brasil”

e já apresentou o “Música Boa ao Vivo”,

do Multishow, está cotada para assumir o “Caldeirão” em janeiro de 2022.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo,

o fato da carreira de Ivete Sangalo estar mais flexível, deu uma “luz”, com certa diminuição nos shows,

Ivete Sangalo está em negociações com a direção da Globo para comandar as tardes de sábado da emissora a partir de janeiro.